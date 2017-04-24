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Макрон в первом туре выборов получил 24,01% голосов избирателей

Международная панорама
24 апреля, 19:46 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Батырев
На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с результатом 21,30%
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Эмманюэль Макрон, Париж, 24 апреля

Эмманюэль Макрон, Париж, 24 апреля

© EPA/LIONEL BONAVENTURE/POOL

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 24,01% голосов, на второй строчке - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с результатом 21,30%. Такие окончательные итоги состоявшегося в воскресенье голосования обнародовало сегодня Министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 100% бюллетеней.

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На третьем месте расположился кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого 20,01%. Сразу следом за ним идет лидер леворадикального объединения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей. Кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон финишировал с большим отставанием от группы лидеров на пятом месте, набрав лишь 6,36%. Пятую строчку занял основатель консервативного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, в активе которого 4,70% голосов.

Всего в первом туре президентских выборов принимали участие 11 кандидатов. Остальные претенденты набрали в общей сложности 4,04% голосов на пятерых. В числе аутсайдеров Жан Лассаль (1,21%), Филипп Путу (1,09%), Франсуа Асселино (0,92%), Натали Арто (0,64%) и Жак Шеминад (0,18%).

Общее число граждан, внесенных в списки избирателей на данных выборах, согласно сводке МВД, составило 45 581 118 человек. Из них проголосовали в первом туре немногим более 37 млн. Явка, таким образом, составила 77,77%. Второй тур выборов пройдет через две недели - 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа Меланшон, Жан-Люк Макрон, Эмманюэль
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