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Трамп не стал называть убийства армян в 1915 году геноцидом

Международная панорама
24 апреля, 20:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Экс-президент США Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова "геноцид"
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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, не стал называть трагедию геноцидом. Текст был распространен пресс-службой Белого дома.

"Начиная с 1915 года, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на верную смерть в последние годы существования Османской империи. Я вместе с армянским сообществом в Америке и во всем мире скорблю о потере невинных жизней и о тех многочисленных людях, которым пришлось вынести страдания", - подчеркнул глава государства. Он также отметил стойкость армянского народа, который "внес огромный вклад" в развитие Соединенных Штатов.

"Мы должны помнить о тех зверствах, чтобы предотвратить их повторение в дальнейшем. Это жизненно важный шаг на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего", - резюмировал Трамп.

Его предшественник-демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова "геноцид".

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