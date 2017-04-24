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СМИ: на месте подрыва автомобиля ОБСЕ найдены растяжка и две мины

Международная панорама
24 апреля, 20:21 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, апреля. /ТАСС
В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии погиб, двое получили ранения
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ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Две противотанковые мины и растяжка Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружены при обследовании местности, где 23 апреля был подорван экипаж Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В ходе работы по инженерной разведке местности обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы ВСУ. - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Во время отхода диверсанты оставили после себя растяжку с использованием (гранаты) РГД-5. Саперами также обнаружены еще две противотанковые мины ТМ-62".

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.

В связи с происшествием Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Теракт". При этом заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что организация намерена провести внутреннее расследование.

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Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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