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Трамп поддерживает урегулирование на Украине "на основе минских соглашений"

Международная панорама
24 апреля, 20:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Президент США также обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель конфликты в Сирии и Йемене
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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель конфликты в Сирии, Йемене, а также урегулирование на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент также подтвердил нашу поддержку возглавляемых Германией и Францией усилий в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине на основе минских договоренностей", - сказали представители администрации.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Военная операция в Йемене
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