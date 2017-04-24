ООН призвала создать условия для расследования гибели сотрудника ОБСЕ в Донбассе

ООН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН призвал стороны конфликта на востоке Украины создать условия для проведения расследования гибели сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Луганской области. В письменном заявлении официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал поправки раненым.

"Мы призываем стороны обеспечить условия для расследования инцидента и привлечь к ответственности виновных", - отметил Дюжаррик. От имени всемирной организации он выразил поддержку усилиям ОБСЕ, а также Контактной группы и "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), нацеленным на урегулирование конфликта на востоке Украины в рамах с Минскими соглашений.

В районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии (гражданин США) погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.

В связи с происшествием Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Теракт". При этом заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что организация намерена провести внутреннее расследование. Как заявил представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, на месте инцидента были обнаружены две противотанковые мины и растяжка Вооруженных сил Украины (ВСУ).