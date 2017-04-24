Оппозиция Албании заблокировала автомагистрали страны, требуя отставки премьера

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СКОПЬЕ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Несколько тысяч сторонников оппозиционной Демократической партии (ДП) Албании заблокировали ряд центральных автомагистралей страны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования технического правительства до проведения парламентских выборов 18 июня. Как передает македонский телеканал "Сител", акция протеста, в которой также принимал участие лидер ДП Люльзим Баша, длилась в течение часа.
По информации телеканала, в ходе демонстрации Баша заявлял, что акция проводится в знак протеста против торговли наркотиками, криминала, коррупции и отмывания денег.
В целях попытки урегулирования внутриполитического кризиса в Албанию в ближайшие часы должна прибыть группа депутатов из Европейского парламента, которые в качестве посредников постараются наладить переговоры между правящей коалицией во главе с Социалистической партией и оппозиционными силами, возглавляемыми ДП. Пока оппозиция отказывается от диалога с оппонентами, требуя немедленной отставки председателя правительства.
Демократическая партия и ее сторонники в знак протеста против политики правящих сил с середины февраля блокируют улицы и бульвары албанской столицы Тираны.