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Оппозиция Албании заблокировала автомагистрали страны, требуя отставки премьера

Международная панорама
24 апреля, 21:01 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев
В ходе демонстрации лидер Демократической партии (ДП) Люльзим Баша заявлял, что акция проводится в знак протеста против торговли наркотиками, криминала, коррупции и отмывания денег
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СКОПЬЕ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Несколько тысяч сторонников оппозиционной Демократической партии (ДП) Албании заблокировали ряд центральных автомагистралей страны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы и формирования технического правительства до проведения парламентских выборов 18 июня. Как передает македонский телеканал "Сител", акция протеста, в которой также принимал участие лидер ДП Люльзим Баша, длилась в течение часа.

По информации телеканала, в ходе демонстрации Баша заявлял, что акция проводится в знак протеста против торговли наркотиками, криминала, коррупции и отмывания денег.

В целях попытки урегулирования внутриполитического кризиса в Албанию в ближайшие часы должна прибыть группа депутатов из Европейского парламента, которые в качестве посредников постараются наладить переговоры между правящей коалицией во главе с Социалистической партией и оппозиционными силами, возглавляемыми ДП. Пока оппозиция отказывается от диалога с оппонентами, требуя немедленной отставки председателя правительства.

Демократическая партия и ее сторонники в знак протеста против политики правящих сил с середины февраля блокируют улицы и бульвары албанской столицы Тираны.

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