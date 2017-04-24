Ле Пен заявила, что отходит от дел в "Национальном фронте" на время выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен приняла решение на время отойти от партийных дел, чтобы полностью сосредоточиться на кампании перед вторым туром президентских выборов во Франции. Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.

"Думаю, что мы приближаемся к решающему моменту. Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов, в этом качестве он должен объединять всех французов. Это глубокое убеждение, но теперь нужно переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось решительно необходимым взять отпуск и отойти от руководства "Национальным фронтом", - сказала она.

Как подчеркнула Ле Пен, отныне она выступает исключительно в качестве кандидата в президенты страны ото всех патриотических сил.

"Таким образом сегодня вечером я уже не кандидат от "Национального фронта", я - кандидат на президентских выборах, который хочет объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов. Я буду чувствовать себя свободнее, но, главное, я стану выше партийных соображений. Думаю, что это важный шаг", - указала она.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. Согласно окончательным данным МВД республики, первое место занял лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набрав 24,01% голосов, Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.