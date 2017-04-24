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Трамп гордится тем, чего добился за первые 100 дней президентства

Международная панорама
24 апреля, 22:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Как сообщила телекомпания CNN президенту США удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37
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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп гордится тем, чего ему удалось достичь за первые 100 дней пребывания на посту главы государства, но его команда уже думает о дальнейших шагах. Об этом журналистам на регулярном брифинге рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, мы очень гордимся, президент очень гордится тем, чего ему удалось добиться в первые 100 дней. Но мы также хотим начать говорить о следующих 100 днях, о том, что еще осталось сделать", - сказал он.

Как сообщила телекомпания CNN, ознакомившаяся заранее с документом о достижениях администрации Трампа, подготовленном в Белом доме к 29 апреля, президенту удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37. Делалось это при помощи президентских указов и меморандумов. В частности, в перечне мер, предпринятых в сфере национальной безопасности и иммиграции, значится распоряжение Трампа от 6 апреля об ударе по авиабазе в Сирии и президентский меморандум от 6 марта о мерах по защите США от проникновения террористов из- за рубежа за счет введения ограничений на иммиграцию.

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