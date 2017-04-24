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Госдепартамент составил план на случай приостановки работы федерального правительства США

Международная панорама
24 апреля, 22:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В ведомстве подчеркнули, что пока не могут предоставить документ журналистам в связи с неопределенностью вокруг вопроса о приостановке работы правительства
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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент составил план действий в случае вынужденной приостановки работы федерального правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, которая может произойти уже на этой неделе - в ночь на субботу. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

"Мы составили план действий в случае непредвиденных обстоятельств", - пояснил он.

Тонер подчеркнул, что пока не может предоставить документ журналистам в связи с неопределенностью вокруг вопроса о приостановке работы федерального правительства.

"Я знаю, что Белый дом и его Административно-бюджетное управление усердно работают над решением этой проблемы", - заключил он.

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы федерального правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При предыдущем президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Но теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией Дональда Трампа.

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