Джордж Буш-старший еще несколько дней проведет в больнице

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Экс-президент США Джордж Буш-старший проведет дополнительно еще несколько дней в больнице в Хьюстоне (штат Техас) из-за пневмонии. Об этом сообщил телеканал NBC.

"Буш останется в больнице еще на несколько дней для наблюдения. Врачи надеются выписать его к концу этой недели", - цитирует телеканал заявление представителя 41-го главы американского государства.

Джордж Буш-старший был госпитализирован 19 апреля с диагнозом пневмония.

В январе 92-летний экс-президент уже попадал в больницу с аналогичным заболеванием и был выписан через две недели. 6 января супруги отметили 72-ю годовщину брака. Это самый долгий брак среди всех первых пар США.