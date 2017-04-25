Участники донорской конференции по Йемену рассмотрят пути предотвращения голода в стране

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Донорская конференция высокого уровня по Йемену пройдет в Женеве. В мероприятии примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Россию представляет заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Угроза голода

Главной задачей конференции является поиск путей помощи стране, которая переживает крайне тяжелую гуманитарную ситуацию. Организаторами мероприятия выступили ООН, Швеция и Швейцария.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами, с 2015 года властям оказывает поддержку аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией. По информации Программы развития ООН (ПРООН) более 19 млн жителей Йемена нуждаются в защите и гуманитарной помощи, 3,3 млн вынуждены были покинуть свои дома, а 7 млн находятся под угрозой голода.

Для оказания необходимой помощи населению Йемена потребуется $2,1 млрд. На данный момент международные доноры перечислили на счета всемирной организации немногим более $300 млн.

Участники конференции, как ожидается, попытаются привлечь внимание мирового сообщества к проблемам Йемена, мобилизовать необходимые материальные ресурсы для организации помощи, а также призовут к прекращению боевых действий, которые и привели к значительному ухудшению ситуации.

Участие России

Российская делегация в ходе конференции, как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнет необходимость скорейшего урегулирования кризиса в Йемене политическими средствами. Она добавила, что Москва выступает за скорейшее возвращение сторон конфликта за стол переговоров при посредничестве ООН.

Конференция по Йемену продолжит программу Гатилова в Женеве, которая началась в понедельник с обсуждения сирийского вопроса со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой. Итоги работы российский дипломат, как ожидается, подведет после завершения всех запланированных мероприятий в Женеве.