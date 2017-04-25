Совместная комиссия Ирана и "шестерки" обсудит в Вене выполнение ядерной сделки

ВЕНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Политдиректора Ирана и "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) обсудят на заседании Совместной комиссии в австрийской столице ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Председательствовать на встрече по поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини будет генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Хельга Шмид.

Заседания Совместной комиссии проводятся на регулярной основе каждые три месяца. На повестке дня стоят вопросы, касающиеся выполнения СВПД. Первая подобная встреча в этом году состоялась 10 января и стала юбилейной с момента начала реализации соглашения в январе 2016 года. Российскую сторону в очередной раз будет представлять постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

Экономический вопрос

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС постпред России, роль финансовых институтов в выполнении соглашения по иранской ядерной программе может стать наиболее острым вопросом на заседании Совместной комиссии. "Думаю, очень острый вопрос будет стоять о роли финансовых институтов в выполнении соглашения", - рассказал высокопоставленный дипломат.

По словам Воронкова, в настоящее время полным ходом идет процесс разморозки экономических отношений с Ираном в связи с отменой многосторонних санкций, но американские банки неохотно выполняют эту работу. "Финансовые механизмы, которые должны обеспечивать эту работу, - прежде всего, американские банки - неактивно и неэффективно ее продвигают", - подчеркнул постпред.

В то же время Воронков констатировал, что неблагоприятный климат для переговоров на заседании создают односторонние санкции США в отношении Ирана. "Но вопрос двусторонних отношений не находится в компетенции Совместной комиссии", - сказал дипломат.

Совместная комиссия

10 января этого года в Вене состоялась предыдущая встреча политдиректоров Ирана и "шестерки". По ее итогам стало известно, что выполнение соглашения об иранской атомной программе идет по плану. При этом российский постпред Владимир Воронков отмечал, что обсуждение было конструктивным и констатировало прогресс по всем направлениям.

Участники также затронули санкционный вопрос, и Россия подчеркнула, что выступает против односторонних санкций. При этом Москва всегда признавала, что СВПД - это серьезный и важный документ для поддержания стабильности в регионе, и выражала надежду, что сложной вопрос американо-иранских отношений не должен повлиять на успешное выполнение ядерной сделки.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.