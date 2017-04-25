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СМИ: Луганск остался без электроснабжения

Международная панорама
25 апреля, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной, отмечает агентство Луганскинформцентр
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Луганск остался без электроснабжения. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.

Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной, отмечает агентство.

"Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества", - сообщает ЛуганскИнформЦентр.

Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, в соответствии с решением Минтопэнерго Украины ЛЭО, с 00:00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

Глава ЛНР Игорь Плотницкий ранее заявлял, что провозглашенная республика не останется без электроснабжения, даже если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в подконтрольном Киеву городе Счастье.

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