Памятная церемония у Мемориала Победы Красной Армии пройдет в Израиле

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НЕТАНИЯ /Израиль/, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Памятная церемония состоится у Мемориала Победы Красной Армии над нацистской Германией в израильском городе Нетания в рамках стартующих Дней Москвы в Израиле. Они организованы департаментом внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы при участии Российского еврейского конгресса (РЕК). Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин.
"Сегодня у Мемориала Победы Красной армии в Нетании пройдет ежегодная памятная церемония, посвященная предстоящему Дню Победы", - указал собеседник агентства. По его словам, почетными гостями церемонии станут ветераны Великой Отечественной войны из России и Израиля.
"Среди российских участников, которые прибыли в Израиль в составе делегации РЕК, - Иван Мартынушкин и Леонтий Брандт - воины-освободители Аушвица, одними из первых вошедшие в этот лагерь смерти, а также Александра Гарбузова - бывшая узница Аушвица, - сообщил Савин. - В числе других малолетних заключенных Брандт вынес ее, истощенную четырехлетнюю девочку, из лагеря на руках".
После официальной части и возложения венков к Мемориалу Победы и выступления Московского кадетского музыкального корпуса участники акции перейдут в Музей памяти погибших солдат, расположенный у Мемориала Победы. "Здесь будет открыта фотовыставка, посвященная 75-летию битвы под Москвой", - сообщил Савин.
Мемориал Победы Красной Армии над нацистской Германией расположен в самом центре Нетании на живописном берегу Средиземного моря. Он находится рядом с комплексом "Бейт Яд Лебаним", посвященным памяти воинов, павших в войнах за Государство Израиль.
К самому монументу посетители подходят по "темному лабиринту" - зигзагообразному проходу из черного камня, повороты которого символизируют основные трагические моменты в истории еврейского народа. Затем перед посетителями открывается "свет в конце тоннеля" - выход на залитую солнцем круглую площадку с видом на море, в центре которой установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро, а также душу человека и связь с божественным миром.
Глава пресс-службы РЕК сообщил, что мероприятия Дней Москвы в Израиле состоятся в этом году 25-27 апреля. "Они регулярно проводятся в Израиле при поддержке РЕК, а их участниками становятся ветераны войны, бывшие узники гетто и концлагерей, видные политики, общественные деятели и дипломаты из Израиля, России и других стран", - сказал Савин.
Дни Москвы пройдут в этом году сразу в четырех городах Израиля - Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Нетании, сообщили ТАСС в посольстве РФ в еврейском государстве. Среди основных мероприятий - деловой форум, переговоры, встречи, круглые столы по экономическому и технологическому сотрудничеству, фотовыставки, спортивные соревнования, выступления российских артистов. В частности, в Нетании состоится открытие выставки "Русский космос" с фотоработами российских космонавтов.