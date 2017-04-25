СМИ: протестующие блокировали движение на крупной транспортной развязке в Каракасе

МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Участники акции протеста, организованной венесуэльской оппозицией, в понедельник полностью перекрыли движение на крупной транспортной развязке в столице страны Каракасе. Тысячи человек уже более семи часов находятся на участке шоссе имени Франсиско Фахардо в восточной части, сообщила электронная версия газеты El Nacional.

После серии многотысячных антиправительственных шествий венесуэльская оппозиция решила сменить формат акций протеста. Теперь ее сторонники должны перекрывать магистрали и оставаться там как можно дольше, причем не только в столице, но и в других регионах страны. Акция носит мирный характер, при этом некоторые ее участники играют на музыкальных инструментах и поют.

В последние недели Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С начала апреля в южноамериканской стране проходят акции протеста, организуемые противниками правительства, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Кроме того, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Гонсало Имиоб заявил, что с начала месяца были задержаны почти 1,3 тыс. человек.

По последним данным, число погибших в ходе манифестаций в Венесуэле с начала месяца составляет не менее 12 человек. Еще восемь человек лишились жизни во время попытки ограбления булочной, произошедшей в ночь на 21 апреля после очередных протестов. Представители правительства и оппозиции обвиняют в новом витке насилия друг друга.