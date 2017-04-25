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Сенат утвердил Сонни Пердью на посту министра сельского хозяйства США

Международная панорама
25 апреля, 1:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
70-летний Пердью дважды становился губернатором Джорджии, до этого являлся членом заксобрания этого штата
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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Сенат Конгресса США одобрил в понедельник назначение Сонни Пердью министром сельского хозяйства в кабинете президента Дональда Трампа. "За" было подано 87 голосов, "против" - 11.

Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Пердью 19 января. Новый глава Минсельхоза в прошлом был губернатором южного штата Джорджия. По оценке Трампа и его окружения, Пердью, будучи губернатором, проводил политику, "при которой фермеры Джорджии процветали, он готов добиться такого же успеха на национальном уровне". "Пердью вырос на ферме и работал ветеринаром, он хорошо осведомлен о чаяниях американских фермеров и их попытках добиться процветания", - отмечалось в заявлении, которое было распространено по случаю выдвижении его кандидатуры.

70-летний Пердью занимал должность губернатора Джорджии в течение двух сроков (в 2003-2011 годах), до этого являлся членом законодательного собрания данного штата. В начале политической карьеры он был демократом, однако впоследствии перешел в Республиканскую партию, которую представляет Трамп.

Пердью является известным консерватором. Он выступает за ограничение нелегальной миграции и не поддерживает однополые браки. Пердью основал несколько фирм, работающих в сфере сельского хозяйства.

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