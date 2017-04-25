CNN: для расследования связей Трампа с РФ в Сенате наняли еще двух помощников

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США нанял дополнительно двух сотрудников для помощи в расследовании предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил в понедельник телекомпании CNN сенатор Марк Уорнер (от штата Вирджиния), являющийся старшим демократом в данном комитете.

Он пояснил, что разбирательство, в рамках которого было уже опрошено 27 человек, должно вестись без лишней спешки. "Наш подход будет оставаться методичным. Когда вызываешь (в комитет) лиц, имена которых муссировались в прессе, невозможно заранее предсказать, как много информации они предоставят. Мы хотим обеспечить такой подход, который позволит задавать таким лицам верные вопросы", - сказал Уорнер.

Законодатель подтвердил, что ход разбирательства, вопреки требованиям ряда сенаторов, был замедлен. "В настоящий момент мы только-только завершаем первый раунд ознакомления с показаниями и документами. Поэтому нужные вопросы только сейчас приходят в голову", - пояснил демократ.

В воскресенье сетевое издание Daily Beast со ссылкой на источники в Сенате сообщило о фактической приостановке расследования. Причиной называлось то, что ни один член комитета не посвящает свое время полностью разбирательству и не обладает достаточным опытом в таких делах. По оценке источников издания, если так пойдет и дальше, то разбирательство может растянуться на годы.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых президенту США и его окружению связей с Россией. Сам Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения. По их мнению, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.