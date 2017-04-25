Демократы в Конгрессе обвинили Госдеп в завуалированной рекламе гольф-клуба Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ряд демократов Конгресса США встревожен тем, что Госдепартамент за счет государственных средств занимается поддержкой элитного гольф-клуба "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, который принадлежит президенту Дональду Трампу. Недовольство размещением объявления рекламного характера на сайте американского посольства в Лондоне высказала в понедельник лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Почему Госдепартамент Трампа продвигает частный клуб президента?" - написала Пелоси на своей странице в Twitter.

Why is @realDonaldTrump’s State Dept promoting the President’s private club? #Trump100Days https://t.co/T0YmCzeDhD — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 24 April 2017

Ее поддержал однопартиец Рон Уайден, входящий в состав члена комитета по разведке Сената. "Да, Госдеп, мне любопытно. Почему на доллары налогоплательщиков продвигают частный загородный клуб президента?" - написал сенатор в своем Twitter.

Yes, I am curious @StateDept. Why are taxpayer $$ promoting the President's private country club? pic.twitter.com/IlPhUlvMwa — Ron Wyden (@RonWyden) 24 April 2017

Объявление о возможности отдыха в гольф-клубе было размещено 5 апреля на сайте посольства США в Лондоне под заголовком "Мар-а-Лаго": Зимний Белый дом". В объявлении акцентируется внимание на том, что курорт "стал известным благодаря частым посещениям президента и его приемам иностранных лидеров". Среди таковых упоминался двусторонний саммит Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 6-7 апреля, который проводился в резиденции главы государства, расположенной на территории клуба.

Как сообщалось раньше, вступительный взнос, который обязателен для желающих отдыхать в этом гольф-клубе, был увеличен с прежних $100 тыс. до 200 тыс. Трамп с момента вступления на пост президента США провел в этом поместье в общей сложности 25 дней, причем перелеты из Вашингтона и обратно, а также пребывание сотрудников аппарата Белого дома оплачивались из госказны. По данным телекомпании NBC, один час эксплуатации президентского авиалайнера Air Force One обходится в $142 тыс. 380, а перелет из Вашингтона в Палм-Бич и обратно - примерно в $1 млн.

Поместье "Мар-а-Лаго" было построено в 1924-1927 гг. для одной из богатейших женщин того времени - Марджори Мерриуизер Пост. Она завещала участок площадью 69 тысяч кв. м правительству США с тем, чтобы он использовался для отдыха президентов США и для приема высокопоставленных иностранных гостей. В 1985 году Трамп приобрел его за $10 млн и перестроил, превратив в эксклюзивный клуб. Сейчас в комплексе "Мар-а-Лаго" - 126 комнат общей площадью 10 тысяч кв. м, 33 ванные комнаты, 12 каминов, пять теннисных кортов и три бомбоубежища.