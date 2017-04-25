Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юрисконсульт Трампа намерен подать в суд на BuzzFeed

Международная панорама
25 апреля, 2:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Майкл Коэн считает, что "все это досье целиком и полностью не соответствует действительности"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Личный юрисконсульт президента США Майкл Коэн собирается подать в суд на сетевое издание BuzzFeed за публикацию "сфабрикованного" досье на Дональда Трампа, содержавшего недостоверную информацию о самом Коэне. Как он сообщил в понедельник газете The Washington Times, примером ему служит российский бизнесмен Алексей Губарев, уже возбудивший такой же иск против издания и автора досье, которым считается экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.

Смотрите также
Дональд Трамп
Компромат на Трампа и взлом Telegram: что не так со "шпионским досье" BuzzFeed

"Я считаю, что все это досье целиком и полностью не соответствует действительности, и, хуже того: оно полностью сфабриковано, - указывается в заявлении Коэна, полученном редакцией газеты. - Я аплодирую Алексею Губареву за возбуждение дела против Кристофера Стила и BuzzFeed за создание и распространение этого ложного досье и информации в нем без хотя бы самой элементарной проверки фактов. В настоящее время я веду консультации с иностранными и местными юристами о возбуждении такого же иска".

Издание напоминает, что "сфабрикованное" досье опубликовали 10 января, еще до инаугурации Трампа, оно было призвано скомпрометировать президента. Губареву в нем приписывалась организация хакерских атак на ресурсы Демократической партии США, а Коэну - координация усилий с некими "российскими агентами", для встречи с которыми он якобы ездил прошлым летом в Прагу. Сразу после публикации юрист документально доказал, что находился тогда не в Чехии, а в Калифорнии, а в Праге вообще не бывал. Тем не менее объясняться по этому поводу ему пришлось и с ближайшими помощниками президента страны, и с ним самим.

В Москве вся эта история изначально отвергалась, как составная часть политизированных нападок на Россию со стороны прежних демократических властей США. Доклад Стила при этом назвали "низкопробной фальшивкой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
4
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
5
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
6
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
7
Путин заинтересовался борьбой моллюсков "ангелов" с "чертями", сравнив со своей работой
Темы дня
Загрузка...
Реклама