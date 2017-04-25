Юрисконсульт Трампа намерен подать в суд на BuzzFeed

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Личный юрисконсульт президента США Майкл Коэн собирается подать в суд на сетевое издание BuzzFeed за публикацию "сфабрикованного" досье на Дональда Трампа, содержавшего недостоверную информацию о самом Коэне. Как он сообщил в понедельник газете The Washington Times, примером ему служит российский бизнесмен Алексей Губарев, уже возбудивший такой же иск против издания и автора досье, которым считается экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.

"Я считаю, что все это досье целиком и полностью не соответствует действительности, и, хуже того: оно полностью сфабриковано, - указывается в заявлении Коэна, полученном редакцией газеты. - Я аплодирую Алексею Губареву за возбуждение дела против Кристофера Стила и BuzzFeed за создание и распространение этого ложного досье и информации в нем без хотя бы самой элементарной проверки фактов. В настоящее время я веду консультации с иностранными и местными юристами о возбуждении такого же иска".

Издание напоминает, что "сфабрикованное" досье опубликовали 10 января, еще до инаугурации Трампа, оно было призвано скомпрометировать президента. Губареву в нем приписывалась организация хакерских атак на ресурсы Демократической партии США, а Коэну - координация усилий с некими "российскими агентами", для встречи с которыми он якобы ездил прошлым летом в Прагу. Сразу после публикации юрист документально доказал, что находился тогда не в Чехии, а в Калифорнии, а в Праге вообще не бывал. Тем не менее объясняться по этому поводу ему пришлось и с ближайшими помощниками президента страны, и с ним самим.

В Москве вся эта история изначально отвергалась, как составная часть политизированных нападок на Россию со стороны прежних демократических властей США. Доклад Стила при этом назвали "низкопробной фальшивкой".