Трамп произвел новые назначения в руководстве Пентагона

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ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп заполнил еще две вакансии в руководстве министерства обороны страны. Об этом объявила в понедельник пресс-служба Белого дома.
Новым помощником главы Пентагона по делам международной безопасности стал Роберт Стори Карем. При администрации Джорджа Буша-младшего он был советником по делам Ближнего Востока у вице-президента Ричарда Чейни. Кроме того, Карем работал внешнеполитическим советником у таких видных представителей правящей Республиканской партии США, как бывший губернатор штата Флорида и участник последних президентских выборов Джеб Буш, нынешние лидеры большинства в Сенате и Палате представителей Конгресса Митч Макконнелл и Кевин Маккарти. Карем был советником Майкла Помпео в недавний период утверждения кандидатуры последнего на посту директора Центрального разведывательного управления США.
Также Трамп назначил Кэри Бинген заместителем замминистра обороны по разведке. Бинген до настоящего времени занимала одну из ключевых должностей в аппарате комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. В прошлом она работала аналитиком в Аэрокосмической корпорации США - базирующейся в штате Калифорния научно-исследовательской организации, которая финансируется федеральным правительством США. Эта корпорация тесно взаимодействует с ВВС и космической разведкой США.