Yomiuri: РФ и Япония договорятся о проведении совместного исследования на южных Курилах

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Москва и Токио во время предстоящего в конце апреля визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию могут договориться о проведении совместного исследования на южных Курилах и в их акватории, целью которого станет последующая реализация совместной экономической деятельности в области рыболовства, туризма, медицины и защиты окружающей среды. Об этом сообщила газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, японская сторона настроена на проведение такого исследования уже в мае - июне, чтобы поскорее определить проекты для совместной деятельности. Для этого планируется отправить на место группу из нескольких десятков представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств. При этом, отмечает газета, поездка представителей бизнеса может быть проведена в рамках программы безвизового обмена, которая, помимо непосредственно бывших жителей островов, распространяется еще и на ряд категорий.

Кроме того, по данным "Иомиури", стороны могут договориться и об облегчении посещения могил родственников бывшими жителями южных Курил. Речь идет о запуске чартерных авиарейсов между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и воздушными гаванями Кунашира и Итурупа - Менделеево и Ясным. Еще одной мерой по упрощению посещений может стать договоренность о предоставлении возможности проходить въездные процедуры недалеко от Хабомаи. В настоящее время для посещения этой группы островов необходимо сначала все процедуры проходить в порту Южно-Курильска на Кунашире.

Первые консультации по совместной деятельности на южных Курилах прошли в Токио 18 марта с участием заместителя главы МИД России Игоря Моргулова и его японского коллеги Такэ Акибы. По данным японской прессы, каждая сторона предоставила примерно по 30 предложений, причем по многих пунктам они совпали. Москва и Токио договорились о важности запуска таких консультаций во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.