В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Российские военные испытывали сложности с обслуживанием стратегических бомбардировщиков Ту-95, они не появлялись в небе около Аляски на протяжении 2,5 лет до прошлой недели. С таким утверждением в понедельник выступил официальный представитель американского Министерства обороны капитан ВМС 1-го ранга Джефф Дэвис.

"Впервые за примерно 2,5 года мы увидели, как Россия осуществляет полеты дальних бомбардировщиков у Аляски, подобные этим, - сказал Дэвис журналистам. - Я не могу гадать, каковы их намерения. Известно, что у них были проблемы с обслуживанием именно этого типа бомбардировщиков, из-за этого они какое-то время не летали". "Это может служить объяснением тому, почему они сделали перерыв", - добавил он.

По словам представителя оборонного ведомства, "полеты проводились с соблюдением безопасности, профессионально и с уважением к национальному воздушному пространству США". "Они оставались вне нашего национального воздушного пространства и, с этой точки зрения, когда мы их перехватывали, все было нормально, это то, как подобные операции должны проводиться", - резюмировал Дэвис.

Как сообщили ранее американские СМИ, российские стратегические бомбардировщики на прошлой неделе четыре раза приближались к побережью Аляски. Так, 18 апреля из-за них был поднят самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

Практически аналогичная ситуация произошла 17 апреля, когда для обнаружения и опознавания российских ракетоносцев в воздух были подняты два истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-22 и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS ВВС США.

Как уточнили в Минобороны РФ, американские F-22 почти полчаса сопровождали российские Ту-95МС над нейтральными водами в районе Аляски. "17 апреля 2017 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов", - говорилось в сообщении. В российском военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.