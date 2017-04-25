Премьер Австралии побывал с необъявленными визитами в Ираке и Афганистане

СИДНЕЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл побывал с необъявленными визитами в Ираке и Афганистане, в рамках которых провел переговоры с руководством обеих стран и встретился с дислоцированными на их территории австралийскими и новозеландскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства, уточнив, что делает это только после завершения визитов по соображениям безопасности.

Сам премьер-министр также рассказал о своих поездках в Ирак и Афганистан на страничке в Facebook. "Для меня было честью встретиться с мужчинами и женщинами, несущими службу на Среднем Востоке, и поблагодарить их за это, - говорится в сообщении Тернбулла. - Почти две тысячи австралийцев помогают делу истребления террористов, они защищают свободу, чтобы мы могли свободно жить дома". Премьер пояснил, что его поездка была приурочена к отмечаемому сегодня в Австралии Дню ветеранов и памяти погибших в войнах и военных конфликтах.

Как сообщила пресс-служба главы правительства, в воскресенье в Багдаде Тернбулл провел встречу с премьер- министром Ирака Хейдаром аль-Абади, на которой сообщил о намерении Австралии выделить на оказание гуманитарной помощи Ираку дополнительно 110 миллионов австралийских долларов (около $83 миллионов). В понедельник в Кабуле Тернбулл провел переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который также находился в тот момент в афганской столице с необъявленным визитом.