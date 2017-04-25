AP: сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 года

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НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Попытки компьютерных взломов в штабе кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона предпринимались с декабря прошлого года и не привели к серьезным последствиям. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сведения, полученные от японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите.
Trend Micro в своем исследовании перечислила 160 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. Эксперты пришли к выводу, что неизвестные хакеры создали подложный вебсайт с целью хищения паролей работников штаба. В Trend Micro считают это делом рук группы Pawn Storm, но не готовы проводить параллель между ней и Россией, признает AP.
Ранее Макрон заявил, что интернет-сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с этими хакерскими атаками.
Обвинения в адрес России о якобы хакерских атаках на серверы Демократической партии США во время выборов до сих пор ничем не подтверждены, а нынешние подобные заявления о якобы компьютерных взломах в штабе кандидата в президенты Франции Макрона схожи с заявлениями Вашингтона. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.