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AP: сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 года

Международная панорама
25 апреля, 3:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По данным агентства, компания Trend Micro зафиксировала более 150 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба политика
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© EPA/LIONEL BONAVENTURE / POOL

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Попытки компьютерных взломов в штабе кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона предпринимались с декабря прошлого года и не привели к серьезным последствиям. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сведения, полученные от японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите.

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Trend Micro в своем исследовании перечислила 160 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. Эксперты пришли к выводу, что неизвестные хакеры создали подложный вебсайт с целью хищения паролей работников штаба. В Trend Micro считают это делом рук группы Pawn Storm, но не готовы проводить параллель между ней и Россией, признает AP.

Ранее Макрон заявил, что интернет-сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с этими хакерскими атаками.

Обвинения в адрес России о якобы хакерских атаках на серверы Демократической партии США во время выборов до сих пор ничем не подтверждены, а нынешние подобные заявления о якобы компьютерных взломах в штабе кандидата в президенты Франции Макрона схожи с заявлениями Вашингтона. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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