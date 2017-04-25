СМИ: Бразилия и Испания договорились проложить оптоволоконный кабель через Атлантику

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразилия и Испания проложат оптоволоконный кабель через Атлантический океан с тем, чтобы обеспечить более качественный обмен данными между двумя странами. Об этом заявил в понедельник председатель правительства пиренейского королевства Мариано Рахой, находящийся с визитом в Бразилии.

"Этот кабель - не просто совместный проект бразильской и испанской компаний, это проект, которые соединит два континента. Он символизирует особые связи, существующие между Европой и Латинской Америкой. Этот проект имеет огромное стратегическое значение. С его помощью мы инвестируем в науку и технологию", - цитирует Рахоя испанская газета ABC.

"Мы выиграем в качестве, надежности и конфиденциальности связи между Латинской Америкой и Европой", - добавил он. По данным агентства Reuters, идея прокладки оптоволоконного кабеля между Бразилией и Испанией в обход США получила дополнительный импульс около четырех лет назад. Тогда бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил о слежке Вашингтона за телефонными звонками и электронными письмами Дилмы Руссефф, занимавшей пост президента крупнейшей южноамериканской страны, а также других чиновников этой республики.

Длина кабеля Ellalink, который свяжет Мадрид и Сан-Паулу к 2019 году, составит 9200 км, а пропуская способность - 72 терабита в секунду. Это в семь раз больше, чем позволяют существующие сейчас возможности передачи данных между Южной Америкой и другими континентами. Кабель также пройдет через остров Мадейра, Канарские острова и Кабу-Верде. Стоимость проекта не разглашается.

Председатель правительства Испании 24 апреля прибыл с официальным визитом в Бразилию, где он провел переговоры с президентом этой страны Мишелом Темером. Стороны обсудили вопросы инвестиций и ситуацию в Венесуэле.