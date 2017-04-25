Интерпол обнаружил в Юго-Восточной Азии около 8,8 тыс. серверов, ведущих хакерские атаки

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СИНГАПУР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Международный инновационный центр Интерпола обнаружил в Юго-Восточной Азии около 8,8 тыс. серверов, распространяющих вредоносные программы, а также зафиксировал несколько сот различных сайтов, в том числе правительственных, подвергшихся хакерским атакам. Как сообщает газета Straits Times, такую информацию распространило расположенное в Сингапуре подразделение международной полиции, занимающееся вопросами борьбы с киберпреступлениями.
"Центр сотрудничает с правительствами нескольких стран региона, в том числе с Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами. Кроме того, с китайскими партнерами осуществляется обмен оперативной информацией по проблемам безопасности в интернете", - рассказал руководитель открытого два года назад ведомства Нобору Накатани. За это время, по его словам, центр "раскрыл в восьми государствах Юго-Восточной Азии примерно 8,8 тыс. серверов, которые выступали в качестве объектов распространения вредоносных программ".
Основными целями хакерских атак являлись финансовые и государственные институты, откуда злоумышленники пытались получить различную информацию, добавил Накатани. В частности, похищались персональные данные, хранящиеся на правительственных ресурсах.