Спецпредставитель правительства Китая по вопросу КНДР посетит Японию

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй прибудет 25 апреля в Японию и проведет переговоры с представителями руководства внешнеполитического ведомства. Об этом заявил глава японского МИД Фумио Кисида, передает агентство Kyodo.

Вместе с тем 25 апреля в Токио ситуацию на Корейском полуострове обсудят спецпредставители Японии, Южной Кореи и США Кэндзи Канасуги, Ким Хон Гюн и Джозеф Юн. Как отмечал ранее Госдепартамент, эта встреча станет частью регулярных консультаций трех сторон по вопросу КНДР в целях обмена мнениями и координации действий. В последний раз в таком формате встреча прошла 27 февраля в Вашингтоне. Собирается ли У Давэй встречаться с коллегами из Южной Кореи и США, неизвестно.

Повестка встречи представителей Токио, Сеула и Вашингтона не сообщается, однако, как предполагают японские СМИ, стороны обсудят, в частности, совместные учения японских Сил самообороны с ударной группой ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, а также отметят необходимость участия Китая в оказании давления на КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Совет Безопасности ООН 20 апреля вскоре после очередного запуска, завершившегося неудачей, принял заявление, в котором осудил действия Пхеньяна и в очередной раз пригрозил стране новыми санкциями.

25 апреля в КНДР отмечают 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Ряд экспертов высказывал мнение, что Пхеньян может приурочить очередное испытание к этой дате.