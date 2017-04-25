Guardian: США могут запретить провоз электроники в вылетающих из Великобритании самолетах

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Американские власти могут ввести запрет на провоз электроники в самолетах, следующих в США из Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По данным издания, новая мера похожа на ранее введенный США запрет на провоз в салоне самолета крупных электронных устройств из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. Причины, по которым США рассматривают возможность запретить провозить планшеты, электронные книги и ноутбуки в ручной клади на рейсах, вылетающих из Европы, неизвестны, отмечает газета. По мнению издания, новое распоряжение властей США может отрицательно сказаться на американских авиакомпаниях с большим объемом трансатлантических перевозок.

В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Эта норма распространяется на всех пассажиров, вылетающих из этих аэропортов. Сразу после этого Великобритания объявила о введении такого же запрета на рейсах из Турции, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Туниса.