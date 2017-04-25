Главы спецслужб стран группы "Пять глаз" проводят встречу в Новой Зеландии

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СИДНЕЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Главы и высокопоставленные представители спецслужб стран - участниц группы "Пять глаз" (в эту группу входят спецслужбы США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии - прим. ТАСС) принимают участие в конференции, которая проходит в Новой Зеландии. Факт проведения этой конференции подтвердил премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш, который 25 апреля намерен встретиться с ее участниками.
Глава новозеландского правительства отказался раскрывать повестку встречи и состав ее участников, назвав ее "одной из регулярных конференций, которые они проводят". "Вместе с четырьмя другими странами мы противостоим терроризму и защищаем наших граждан по всему миру", - уточнил Инглиш.
По данным новозеландских СМИ, встреча проходит в курортном городке Куинстаун (остров Южный), в ней, в частности, принимают участие директор ЦРУ Майкл Помпео и директор ФБР Джеймс Коми.