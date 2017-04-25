Министр экономики Японии будет сопровождать японского премьера в ходе визита в РФ

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил намерение сопровождать премьер-министра Синдзо Абэ в ходе его визита в Россию, который, как ожидается, состоится 27-28 апреля.

"Я намерен участвовать в этой поездке и обсудить выполнение договоренностей, достигнутых между нашими странами в экономической сфере", - заявил на пресс-конференции в Токио министр, который официально отвечает в кабинете за сотрудничество с РФ.

Предполагается, передает информационное агентство Kyodo, что Сэко проведет в России встречи с профильными министрами. О визите Синдзо Абэ в Россию пока официально не объявлено, хотя поездка активно осуждается в печати и на уровне политических деятелей.

После России глава японского экономического ведомства собирается посетить Израиль, Палестину и Украину. На Украине, в частности, Сэко планирует осмотреть зону Чернобыльской АЭС и ознакомиться с тем, как идут работы по ликвидации последствий атомной аварии.