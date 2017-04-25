СМИ: Таиланд готов разместить предприятия по производству и ремонту вооружений из КНР

БАНГКОК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Таиланд намерен разместить на своей территории предприятия по производству и ремонту вооружений из КНР. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство обороны королевства.

Как ожидается, правительство примет решение по этому вопросу в ближайшие три месяца. "К июлю разрешение должно быть получено по строительству ремонтных мощностей", - цитирует издание пресс-секретаря Минобороны Конгчипа Тантраванита. Уточняется, что Таиланд заинтересован в "предприятиях по обслуживанию военной техники, поставляемой из КНР, а также производству запчастей для бронированной автотехники". Еще одна сфера интересов - производство беспилотных летальных аппаратов и самолетов.

Таиланд и КНР значительно укрепили сотрудничество в военно-технической сфере за последние три года. Как сообщалось ранее, Таиланд намерен приобрести в КНР десять танков VT-4 на общую сумму в $57 млн, а также три подводные лодки S-20 (экспортный вариант проекта 041, по классификации НАТО - "Юань") общей стоимостью около $1 млрд.