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Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч

Международная панорама
25 апреля, 6:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Как сообщает телеканал, это в два раза больше максимального размера гонорара, который брала за свои лекции Хиллари Клинтон
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© AP Photo/Charles Rex Arbogast

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший президент США Барак Обама согласился выступить в сентябре в Нью-Йорке за $400 тысяч. Это вдвое больше максимального размера гонорара, который брала за свои лекции экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Согласно его данным, Обама заключил соответствующий контракт с инвестиционным банком Cantor Fitzgerald. Последний устраивает в сентябре конференцию по проблемам здравоохранения для руководства ведущих банков и компаний Уолл-стрит. В таких случаях размеры гонораров обычно не раскрываются, уточняет Fox News.

Он напоминает, что 44-й президент страны во время восьми лет правления неоднократно позиционировал себя борцом с "жирными котами" Уолл-стрит, которые, по его мнению, во многом спровоцировали финансовый кризис 2008 года. Обама противостоял стяжательству и безмерному обогащению, однако теперь не смог и сам устоять перед соблазном, подчеркивает телеканал.

Известно, что гонорары Билла Клинтона после ухода из Белого дома в 2001-2015 гг. превышали $200 тысяч за речь, а Джорджа Буша-младшего достигали $175 тысяч.

Обама в предстоящие четыре недели запланировал 28 различных мероприятиях в США и Европе. Первое его выступление после истечения срока полномочий состоялось в понедельник в Университете Чикаго (штат Иллинойс). Этот вуз выбран не случайно: демократ на протяжении 10 лет преподавал там право, а в июле прошлого года было принято решение о том, что рядом с территорией университета, в Джексон-парке, будет построена президентская библиотека Обамы.

У 44-го главы государства запланирована также серия выступлений в Бостоне (штат Массачусетс) и в других городах США и Европы. Обама планирует вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель принять участие в публичных дискуссиях у Бранденбургских ворот 25 мая.

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