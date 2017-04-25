Токио отказался комментировать сообщения о предоставлении ему Вашингтоном системы слежки

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии отказалось комментировать сообщения о материалах бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, в которых утверждается, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США предоставило Токио доступ к системе массовой слежки XKeyscore, позволяющей перехватывать электронные письма и другие данные. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга на прошедшей пресс-конференции воздержался от комментариев на эту тему.

"Мы в курсе этих сообщений, но происхождение документов неизвестно. Правительство (Японии) хотело бы воздержаться от комментариев", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о публикации американского сетевого издания The Intercept предоставленных Сноуденом документов. Вместе с тем Ёсихидэ Суга отметил, что Япония и США осуществляют обмен различной информацией, однако, поскольку этот вопрос касается двусторонних отношений, подробностей он раскрывать не будет.

Японский телеканал NHK в понедельник со ссылкой на данные американского портала сообщил о документе, датированном 2013 годом, в котором утверждалось, что АНБ США предоставило японской стороне доступ к XKeyscore. В другом документе от 2004 года говорилось, что правительство Японии практически полностью покрыло затраты на строительство объекта, связанного с производством коммуникационного оборудования на американской базе Йокота недалеко от Токио. Отмечалось, что это оборудование использовалось Соединенными Штатами для сбора информации по всему миру.

В июне 2016 года сам Сноуден предупреждал жителей Японии о том, что каждый человек в этой стране является объектом слежки, инициированной правительством США. Как рассказал он, выступая по видеосвязи на прошедшем в Токио симпозиуме, в том числе через мобильные телефоны, можно установить образ жизни любого человека.

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, включая Россию. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.