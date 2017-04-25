СМИ: в США впервые за 17 лет казнили двух преступников в один день

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти американского штата Арканзас в понедельник казнили двух человек, осужденных за убийства. Оба приговора были приведены в исполнение путем смертельной инъекции, сообщило агентство Associated Press (AP).

Как обращают внимание местные СМИ, это стал первый случай казни сразу двух преступников в США за последние 17 лет. В последний раз такое происходило в Техасе в 2000 году.

Отсрочка в последний момент

Первым в понедельник был казнен 52-летний Джек Джонс, приговоренный к высшей мере наказания в 1996 году за изнасилование и убийство женщины, а также попытку убийства ее 11-летней дочери. Джонс также был осужден за аналогичное преступление в штате Флорида. Смертельная инъекция ему была сделана в тюрьме, расположенной в 120 северо-восточнее города Литл-Рок, административного центра Арканзаса.

Приведение в исполнение приговора 45-летнему Марселу Уильямсу произошло с задержкой. Она была обусловлена ходатайством адвокатов американца об отсрочке. Юристы утверждали, что Уильямс, осужденный в 1997 году за убийство женщины и похищение и надругательства над еще двумя жертвами, в тюрьме набрал лишний вес и обзавелся рядом заболеваний. Эти факторы снижают эффективность действия состава инъекции и может привести к тому, что приговоренный не потеряет сознание вовремя и скончается в страшных муках.

Окружной судья Литл-Рока Кристин Бейкер удовлетворила ходатайство адвокатов Уильямса и запретила исполнять смертельный приговор, однако чуть больше чем через один час отменила первоначальное решение.

Казнят в спешке

В феврале Верховный суд Арканзаса разрешил возобновить в штате после 12-летнего перерыва практику смертной казни. Однако, как заявили тогда местные власти, несмотря на полученное разрешение, они не смогут планомерно казнить преступников ввиду отсутствия необходимых препаратов для инъекций. Это было связано с тем, что срок действия одного из имеющихся в распоряжении властей ингредиентов, необходимых для "смертельного укола", истек 1 января этого года, поэтому его использование было невозможно. Новый же препарат, приобретенный несколько дней назад, годен до августа следующего года.

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, однако, постановил привести в исполнение в апреле восемь смертных приговоров. Спешка обусловлена стремлением успеть до истечения срока годности успокоительного препарата.

Арканзас с 2005 года оставался единственным из южных штатов страны, где приговоренных к высшей мере наказания лиц не лишали жизни. Причиной этого были продолжавшиеся годами судебные разбирательства относительно законности казни путем смертельной инъекции, а также имевшая место нехватка необходимых для нее отравляющих веществ.

В ОБСЕ обеспокоены

19 апреля глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил обеспокоенность сжатым графиком исполнения смертных приговоров в американском штате Арканзас. Директор Бюро призвал власти США еще раз рассмотреть вопрос полной отмены смертной казни, "учитывая текущую дискуссию в международном сообществе о том, что эта практика равнозначна применению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания".

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на октябрь 2016 года, приведения ее в исполнение ожидали в США 2902 человека. В период с 1976 года, когда смертная казнь в стране вновь начала применяться, по апрель текущего года в США были казнены 1448 человек. Наиболее часто применяемым методом является смертельная инъекция.