СМИ: КНДР провела на востоке страны массированные военные учения со стрельбами

СЕУЛ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР провела массированные учения со стрельбами в честь отмечаемой в стране 85-й годовщины основания Корейской народной армии.

Об этом сообщил агентству Yonhap информированный источник в правительстве Республики Корея.

"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын", - отмечает агентство.