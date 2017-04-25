Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: КНДР провела на востоке страны массированные военные учения со стрельбами

Международная панорама
25 апреля, 7:09 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Массовые учения приурочены к 85-й годовщине основания Корейской народной армии
Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР провела массированные учения со стрельбами в честь отмечаемой в стране 85-й годовщины основания Корейской народной армии.

Об этом сообщил агентству Yonhap информированный источник в правительстве Республики Корея.

"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын", - отмечает агентство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в штате Орегон убита россиянка
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
Темы дня
Загрузка...
Реклама