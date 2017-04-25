СМИ: КНДР провела на востоке страны массированные военные учения со стрельбами

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СЕУЛ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР провела массированные учения со стрельбами в честь отмечаемой в стране 85-й годовщины основания Корейской народной армии.
Об этом сообщил агентству Yonhap информированный источник в правительстве Республики Корея.
"Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье. Предполагается, что на них присутствовал лидер страны Ким Чен Ын", - отмечает агентство.