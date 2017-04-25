Австралия отмечает День ветеранов и памяти погибших в войнах и военных конфликтах

СИДНЕЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Сотни тысяч австралийцев приняли участие в мемориальных мероприятиях по случаю празднования Дня ветеранов и памяти погибших в войнах и военных конфликтах - Дня АНЗАК (АНЗАК - Австралийско-Новозеландский армейский корпус, который принимал участие в Первой мировой войне).

Как сообщает телекомпания ABC, на рассвете по всей стране прошли мемориальные службы, а днем - парады и шествиях ветеранов. Самый массовый из них состоялся в Сиднее. В колоннах, прошедших по центральным улицам города, были не только сами ветераны, но и их дети и внуки - некоторые из них надели ордена и медали своих отцов и дедов и несли в руках их фотографии. По традиции в сиднейском параде принимали участие представители общин стран-союзниц, которые участвовали в Первой и Второй мировых войнах.

25 апреля исполнилось 102 года со дня, на рассвете которого десант АНЗАК высадился на турецком полуострове Галлиполи, что знаменовало вступление Австралии и Новой Зеландии в Первую мировую войну. Всего на полях сражений той войны сложили головы свыше 60 тысяч австралийцев. Численность населения Австралии в начале XX века составляла менее 5 миллионов человек, все австралийские участники той войны были добровольцами.

День АНЗАК в Австралии начали официально отмечать в 1916 году. Поначалу это был день ветеранов и памяти погибших только в Первой мировой войне, но после Второй мировой войны 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии вспоминают всех своих граждан, сражавшихся во всех войнах и военных конфликтах с их участием.