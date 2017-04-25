Абэ собирается обсудить ситуацию вокруг КНДР с Путиным

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается в конце апреля обсудить с президентом России ситуацию вокруг КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"В третьей декаде этого месяца у премьер-министра (Синдзо Абэ) и (президента России Владимира) Путина будет встреча на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве по вопросу КНДР с Россией и Китаем, которые имеют большое значение. Суга отметил, что на этой встрече японская сторона потребует от России играть конструктивную роль как государство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем глава японского МИД Фумио Кисида сообщил, что намерен принять участие в заседании СБ ООН, которое пройдет в пятницу, если позволит расписание парламента. "Дополнительно к Южной Корее и США, в сотрудничестве с Китаем и Россией, которые имеют большое влияние на Северную Корею, мы намерены призвать Северную Корею воздержаться от провокационных действий и соблюдать резолюции СБ ООН", - привел его слова телеканал NHK.

Ранее о намерении обсудить вопрос КНДР с Путиным заявлял сам Абэ. Выступая в парламенте 17 апреля, он отметил, что будет требовать от России "играть конструктивную роль".

Как сообщал ранее МИД РФ, визит японского премьера запланирован на третью декаду апреля. По данным японской прессы, Абэ посетит Россию 27-28 апреля. Как ожидается, темами переговоров во время визита станет развитие двусторонних отношений, а также вопросы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Вместе с тем, как заявил 13 апреля Суга, Абэ намерен поднять и международные вопросы, в том числе обсудить ситуацию в Сирии.