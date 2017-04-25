Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ собирается обсудить ситуацию вокруг КНДР с Путиным

Международная панорама
25 апреля, 7:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Встреча пройдет в конце апреля
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается в конце апреля обсудить с президентом России ситуацию вокруг КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"В третьей декаде этого месяца у премьер-министра (Синдзо Абэ) и (президента России Владимира) Путина будет встреча на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве по вопросу КНДР с Россией и Китаем, которые имеют большое значение. Суга отметил, что на этой встрече японская сторона потребует от России играть конструктивную роль как государство, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем глава японского МИД Фумио Кисида сообщил, что намерен принять участие в заседании СБ ООН, которое пройдет в пятницу, если позволит расписание парламента. "Дополнительно к Южной Корее и США, в сотрудничестве с Китаем и Россией, которые имеют большое влияние на Северную Корею, мы намерены призвать Северную Корею воздержаться от провокационных действий и соблюдать резолюции СБ ООН", - привел его слова телеканал NHK.

Ранее о намерении обсудить вопрос КНДР с Путиным заявлял сам Абэ. Выступая в парламенте 17 апреля, он отметил, что будет требовать от России "играть конструктивную роль".

Как сообщал ранее МИД РФ, визит японского премьера запланирован на третью декаду апреля. По данным японской прессы, Абэ посетит Россию 27-28 апреля. Как ожидается, темами переговоров во время визита станет развитие двусторонних отношений, а также вопросы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Вместе с тем, как заявил 13 апреля Суга, Абэ намерен поднять и международные вопросы, в том числе обсудить ситуацию в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в штате Орегон убита россиянка
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
Темы дня
Загрузка...
Реклама