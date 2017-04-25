Премьер Турции призвал ЕС окончательно определиться с членством его страны в союзе

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Анкара призывала Брюссель окончательно определиться с тем, хочет ли Европейский Союз видеть Турцию в качестве своего члена. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью телеканалу Bloomberg, отметив, что Европа не стремится выполнять взятых на себя обязательств по соглашению об ограничении миграционных потоков.
"Мы призываем Европейский Союз быть честными в отношении нашего возможного членства. Для начала они должны определиться с тем, хотят ли они видеть нас там. Пусть сначала они решат для себя это, а потом и мы определимся с нашими планами по вступлению", - подчеркнул он.
По словам Йылдырыма, Евросоюз не выполняет свои обещания по предоставлению финансовой помощи Турции по контролю за потоком мигрантов и не продвигается в вопросе ослабления визового режима. "План предоставления финансовой помощи за решение вопроса с беженцами и ослабление визового режима - все это не выполняется. Вместо обещанных €3 млрд мы получили только €790 млн. Сейчас нам не представляется, что обязательства ЕС будут выполнены", - подчеркнул премьер-министр.
Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Турции является одним из положений соглашения между ЕС и Анкарой об ограничении миграционных потоков. Главы государств и правительств стран - членов ЕС в марте прошлого года согласовали план урегулирования миграционного кризиса, по которому все нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию из Турции, должны быть возвращены обратно. Тогда же ЕС обязался предоставить Турции €6 млрд на расходы, связанные с приемом беженцев.
Однако Евросоюз пока не принял решение о предоставлении права безвизового въезда гражданам Турции. В качестве одного из условий для визовой либерализации Евросоюз требует от Анкары пересмотра действующего в этой стране жесткого антитеррористического законодательства. Турция отказывается выполнить это требование и одновременно настаивает на том, чтобы ЕС выполнил обязательство по безвизовому статусу, угрожая в противном случае расторгнуть соглашение по мигрантам.