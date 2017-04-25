В Алеппо к лету готовится открытие крупнейшего туристического комплекса

АЛЕППО /Сирия/, 25 апреля. /ТАСС/. Туристическо-развлекательный комплекс "Андалузия" в сирийском городе Алеппо, сильно пострадавшем за время боевых действий, планируется открыть уже летом этого года. Об этом сообщил журналистам инженер комплекса Хассан Тарабиши.

"Наш центр не работает с начала войны, уже шесть лет. Все это время его обстреливали боевики, мы понесли колоссальные убытки. Тем не менее, мы полны оптимизма. Главное, чтобы не возобновились боевые действия", - говорит он.

До войны этот развлекательный комплекс был одним из излюбленных мест отдыха не только жителей Алеппо и других сирийских городов, но и иностранных туристов. Одновременно здесь могли отдыхать несколько тысяч человек. "Мы планируем закончить ремонт и открыть двери нашего туристического комплекса уже через три месяца. Деньги есть, нашли инвестора, так что летом ждем первых посетителей", - рассказал Тарабиши.

Местные власти планируют ремонт и многих социально значимых объектов. "В нашем городе несколько десятков больниц нуждаются в восстановлении и ремонте. Процесс этот не быстрый и не дешевый. Мы рассчитываем на поддержку государства, сейчас созданы комиссии, которые оценивают ущерб", - рассказал инженер Сулейман Аль-Айуби.

На темпах восстановления города негативно сказывается дефицит стройматериалов. Единственный завод по производству цемента был разрушен боевиками. Выручает частный бизнес: на площадке под открытым небом недавно заработал цех по производству шлакоблоков. Владелец производства Шариф Сраа говорит, что заказов очень много. Он полагает, что "в скором времени придется нанимать еще рабочих и переходить на круглосуточный режим работы".