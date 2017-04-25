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В США считают, что КНДР не готова к диалогу

Международная панорама
25 апреля, 8:25 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Cпецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн также отметил, что Токио, Сеул и Вашингтон договорились сотрудничать по вопросу дипломатических, военных и экономических мер в отношении Пхеньяна
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ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Соединенные Штаты считают, что КНДР не готова к диалогу по вопросу урегулирования ситуации вокруг ее ракетно-ядерной программы. Такую точку зрения высказал  спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн по итогам встречи в Токио со своими коллегами Кэндзи Канасуги и Ким Хон Гюном из Японии и Южной Кореи.

"Мы совершенно не думаем, что у Северной Кореи есть готовность к диалогу", - привело его слова агентство Kyodo. Ранее Джозеф Юн также отметил, что Токио, Сеул и Вашингтон договорились сотрудничать по вопросу дипломатических, военных и экономических мер в отношении Пхеньяна. Канасуги отметил, что "есть риск новых провокационных действий Северной Кореи". Ким Хон Гюн же рассказал, что стороны договорились максимизировать давление на Пхеньян.

Как заявлял ранее Госдепартамент США, эта встреча является частью регулярных консультаций трех сторон по вопросу КНДР в целях обмена мнениями и координации действий. В последний раз в таком формате встреча прошла 27 февраля в Вашингтоне. Ранее МИД Японии сообщил, что спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй с 25 по 28 апреля посетит страну и обменяется с Канасуги мнениями относительно ситуации вокруг КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Совет Безопасности ООН 20 апреля вскоре после очередного запуска, завершившегося неудачей, принял заявление, в котором осудил действия Пхеньяна и в очередной раз пригрозил стране новыми санкциями.

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