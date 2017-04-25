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Главы МИД Казахстана и Саудовской Аравии высказались за мирное решение конфликта в Сирии

Международная панорама
25 апреля, 8:46 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Кайрат Абдрахманов и Адель аль-Джубейр также обсудили вклад Эр-Рияда в процесс сирийского урегулирования
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АСТАНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Вооруженное развитие конфликта в Сирии является проигрышным для всех участвующих в нем сторон. Такое мнение выразили находящийся с визитом в Эр-Рияде министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

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"По общему мнению сторон, дальнейшее продолжение конфликта в Сирии и ставка на его вооруженное решение являются бесперспективными и проигрышными для всех сторон", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана. В нем также говорится, что главы МИД двух стран обсудили "содержательный вклад Эр-Рияда в процесс сирийского урегулирования как силы, способной оказывать реальное влияние на ситуацию в этой сфере".

По сообщению пресс-службы, министр отметил значение совместной инициативы президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Турции Реджепа Эрдогана "О всеобщем исламском примирении", выдвинутой ими на стамбульском саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в апреле 2016 года и получившей поддержку в том числе Саудовской Аравии.

Глава МИД Казахстана также провел переговоры в Эр-Рияде с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалехом и группой руководителей саудовских компаний, инвестирующих в экономику Казахстана. Глава МИД Казахстана проинформировал саудовскую сторону о деятельности страны в Совете Безопасности ООН и ходе астанинского процесса.

Ранее министр иностранных дел Казахстана сообщил, что республика поднимает вопрос о расширении круга наблюдателей на международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Казахстан предложил обсудить возможность участия в переговорах арабских стран, таких как Саудовская Аравия, Катар, а также представителей Европейского союза.

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