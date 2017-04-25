В воздушном пространстве Литвы стартовали учения ВВС НАТО

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ВИЛЬНЮС, 25 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Двухдневные учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy ("Рамштайнский сплав") начались в небе стран Балтии. Об этом сообщает литовское министерство обороны.
"Основным местом проведения тренировки является воздушное пространство Литвы", - отмечает ведомство. В маневрах принимают участие истребители ВВС Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, американские самолет-заправщик и самолет радиолокационной разведки (AWACS) Е-3А, а также транспортный борт ВВС Литвы Spartan.
"В ходе учений отрабатывается взаимодействие контингента союзников по НАТО, осуществляющего патрулирование в небе стран Балтии с авиабаз в Зокняй (Литва) и Эмари (Эстония), страхующих сил в Польше и Норвегии, проверяются контакты служб и центров управления", - говорится в сообщении Минобороны.
Согласно сценарию, наземные центры управления полетами теряют связь с находящимся в воздухе транспортным самолетом. Для его поиска и опознания в действие приводятся истребители ВВС Нидерландов F-16 Fighting Falcon, базирующиеся по утвержденной НАТО ротации на литовской авиабазе Зокняй, и истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, в таком же составе размещенные на эстонской авиабазе Эмари. Военная авиация будет также отрабатывать заправку в воздухе, посадку на предусмотренных для нее запасных аэродромах, ведение поисково-спасательных операций.
Учения проводятся под руководством базирующихся в Германии объединенного командования ВВС НАТО на авиабазе Рамштайн и центра воздушных операций на авиабазе Уэдем. Ramstein Alloy проходят три раза в год по очереди в одной из стран Балтии. Периодичность учений совпадает с ротацией контингента ВВС НАТО в Зокняй и Эмари.