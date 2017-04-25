Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В воздушном пространстве Литвы стартовали учения ВВС НАТО

Международная панорама
25 апреля, 9:14 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Учения проводятся под руководством базирующихся в Германии объединенного командования ВВС НАТО на авиабазе Рамштайн и центра воздушных операций на авиабазе Уэдем
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 25 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Двухдневные учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy ("Рамштайнский сплав") начались в небе стран Балтии. Об этом сообщает литовское министерство обороны.

"Основным местом проведения тренировки является воздушное пространство Литвы", - отмечает ведомство. В маневрах принимают участие истребители ВВС Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, американские самолет-заправщик и самолет радиолокационной разведки (AWACS) Е-3А, а также транспортный борт ВВС Литвы Spartan.

"В ходе учений отрабатывается взаимодействие контингента союзников по НАТО, осуществляющего патрулирование в небе стран Балтии с авиабаз в Зокняй (Литва) и Эмари (Эстония), страхующих сил в Польше и Норвегии, проверяются контакты служб и центров управления", - говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сценарию, наземные центры управления полетами теряют связь с находящимся в воздухе транспортным самолетом. Для его поиска и опознания в действие приводятся истребители ВВС Нидерландов F-16 Fighting Falcon, базирующиеся по утвержденной НАТО ротации на литовской авиабазе Зокняй, и истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, в таком же составе размещенные на эстонской авиабазе Эмари. Военная авиация будет также отрабатывать заправку в воздухе, посадку на предусмотренных для нее запасных аэродромах, ведение поисково-спасательных операций.

Учения проводятся под руководством базирующихся в Германии объединенного командования ВВС НАТО на авиабазе Рамштайн и центра воздушных операций на авиабазе Уэдем. Ramstein Alloy проходят три раза в год по очереди в одной из стран Балтии. Периодичность учений совпадает с ротацией контингента ВВС НАТО в Зокняй и Эмари.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама