В Каталонии проходит антитеррористическая операция, есть задержанные

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МАДРИД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Каталонская полиция проводит во вторник антитеррористическую операцию в нескольких населенных пунктах провинции Барселона. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По их информации, операция началась в 04:30 по местному времени (05:30 мск). К настоящему моменту уже было проведено 12 обысков, также были произведены задержания, их число пока не уточняется.
Расследование началось около 8 месяцев назад. По предварительным данным, речь идет о группировке, связанной с террористическими организациями и организованной преступностью. Отмечается, что помощь в расследовании каталонской полиции оказывали правоохранительные органы Бельгии.
В Испании в настоящее время установлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.