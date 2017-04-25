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В Каталонии проходит антитеррористическая операция, есть задержанные

Международная панорама
25 апреля, 9:39 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
К настоящему моменту уже было проведено 12 обысков. Число задержанных пока не уточняется
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МАДРИД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Каталонская полиция проводит во вторник антитеррористическую операцию в нескольких населенных пунктах провинции Барселона. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По их информации, операция началась в 04:30 по местному времени (05:30 мск). К настоящему моменту уже было проведено 12 обысков, также были произведены задержания, их число пока не уточняется.

Расследование началось около 8 месяцев назад. По предварительным данным, речь идет о группировке, связанной с террористическими организациями и организованной преступностью. Отмечается, что помощь в расследовании каталонской полиции оказывали правоохранительные органы Бельгии.

В Испании в настоящее время установлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.

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