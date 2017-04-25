В Киеве не видят предпосылок для восстановления электроснабжения ЛНР

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Украина прекратила поставки электроэнергии в населенные пункты провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), и в Киеве не видят оснований для возобновления подачи электричества. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука.

"Сейчас прекращены любые хозяйственные отношения с неподконтрольными территориями, говорить хотя бы о перспективах погашения существующей задолженности было бы очень оптимистично", - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". По словам замминистра, прекращение поставок электроэнергии осуществлено "на постоянной основе", так как предпосылок для урегулирования ситуации нет.

Тука уточнил, что задолженность компании "Луганское энергетическое объединение" перед энергорынком Украины составляет 5,2 млрд гривен (почти $194,8 млн), такую же сумму должны предприятию потребители. "Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией - примерное соотношение пятьдесят на пятьдесят", - заявил чиновник, добавив, что эти долги формировались годами.

Прекращение поставок электроэнергии в ЛНР подтвердил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. "Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение временно неподконтрольных территорий Луганской области", - написал он на странице в Facebook. Ранее в компании заявляли, что с 25 апреля прекращаются поставки электроэнергии в ЛНР из-за накопленной задолженности.

По данным энергетиков ЛНР, подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов Луганска менее чем через час после отключения.