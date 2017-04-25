Прокуроры проводят обыски в мэрии Кишинева

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КИШИНЕВ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии проводят обыски в мэрии Кишинева, а также в доме вице-мэра Нистора Грозаву. Как сообщила журналистам пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, следственные действия связаны с расследованием злоупотреблений при введении в столице платных парковок.
"Обыски проходят по делу о платных парковках, по которому проходит много граждан, включая чиновников мэрии. Их проводят и в доме Нистора Грозаву. Пока никто не задержан", - сказала Старински.
Ранее прокуроры возбудили уголовное дело из-за заключения контракта между мэрией Кишинева и австро- венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице. Проект предполагает, что в будущем все стоянки в городе, в том числе во дворах жилых домов, станут платными, что вызвало недовольство граждан.
Это уже не первый коррупционный скандал в мэрии - осенью прошлого году сотрудники НАЦ арестовали с поличным при получении взяток другого заместителя мэра - Владимира Котеца. Молдавские СМИ также публиковали фотографии построенных чиновниками мэрии особняков, стоимость которых в сотни раз превышает их заработную плату, а депутаты муниципального совета обвинили мэра Кишинева Дорина Киртоакэ в плохом управлении городом и собрали подписи граждан за проведение референдума о его отставке. Сам Киртоакэ признал, что в столичной администрации процветает коррупция - он привел статистику, согласно которой после избрания его градоначальником на взятках попались более 30 его подчиненных.