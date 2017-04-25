В ЛНР восстановлено электроснабжение почти всех потребителей

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ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Энергетики провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) восстановили электроснабжение почти всех потребителей, после прекращения подачи электричества с украинской территории в ночь на 25 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Роман Камышов.
"Несмотря на ожидаемый блэкаут со стороны Украины, республика спокойно перешла на свой режим потребления электроэнергии. Никаких аварийных, чрезвычайных ситуаций не произошло. Все предприятия республики работают в обычном режиме", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. Камышев отметил, что негативные последствия, которые были связаны с переподключением энергосистемы, будут устранены к вечеру, в частности, речь идет о восстановлении водоснабжения.
"На то, чтобы запустить основных потребителей, энергетикам понадобилось 10 минут. На то, чтобы запустить вспомогательные и второстепенные, от часа до двух, - уточнил представитель Минтопэнерго. - Практически вся республика запитана".
Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, в соответствии с решением Минтопэнерго Украины, ЛЭО с 00:00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в ЛНР. Сегодня прекращение поставок электроэнергии подтвердил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.