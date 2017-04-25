Эрдоган может снова возглавить правящую партию на конгрессе 20-21 мая

АНКАРА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может вернуться на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) 20-21 мая. В эти дни может состояться внеочередной конгресс партии, на котором будет проведено голосование по вопросу смены главы ПСР. Как сообщает газета Haber Turk, эти даты неофициально называют партийные функционеры.

Перспектива возвращения президента в ряды партии стала возможной после проведенного 16 апреля референдума по поправкам в конституцию, которые дают право лидеру государства сохранить партийную принадлежность. В ближайшие дни Высший избирательный совет Турции объявит официальные итоги голосования, и ПСР сможет начать подготовку к внеочередному конгрессу. Поправка о сохранении партийной принадлежности президента, в отличие от 15 поправок о президентской системе, вступает в силу сразу, а не после выборов 2019 года.

Ранее премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что после объявления официальных результатов референдума ПСР пригласит президента и своего основателя вернуться в партию. Но тогда еще премьер не уточнял, идет ли речь о восстановлении членства Эрдогана в ПСР или ему готовится высший пост в партии. В последнее же время идет дискуссия именно о смене руководства ПСР, председателем которой сейчас является Йылдырым.

Эрдоган является одним из основателей ПСР в 2001 году. Партия объединила представителей бизнеса, правоцентристов и исламских консерваторов и стала первой в истории Турции партией, выигравшей три парламентских избирательных кампании подряд (2002, 2007, 2011). Эрдоган покинул партию перед вступлением в должность президента в 2014 году.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.