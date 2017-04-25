Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган может снова возглавить правящую партию на конгрессе 20-21 мая

Международная панорама
25 апреля, 10:57 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Перспектива возвращения президента в ряды партии стала возможной после проведенного 16 апреля референдума по поправкам в конституцию
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может вернуться на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) 20-21 мая. В эти дни может состояться внеочередной конгресс партии, на котором будет проведено голосование по вопросу смены главы ПСР. Как сообщает газета Haber Turk, эти даты неофициально называют партийные функционеры.

Перспектива возвращения президента в ряды партии стала возможной после проведенного 16 апреля референдума по поправкам в конституцию, которые дают право лидеру государства сохранить партийную принадлежность. В ближайшие дни Высший избирательный совет Турции объявит официальные итоги голосования, и ПСР сможет начать подготовку к внеочередному конгрессу. Поправка о сохранении партийной принадлежности президента, в отличие от 15 поправок о президентской системе, вступает в силу сразу, а не после выборов 2019 года.

Ранее премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что после объявления официальных результатов референдума ПСР пригласит президента и своего основателя вернуться в партию. Но тогда еще премьер не уточнял, идет ли речь о восстановлении членства Эрдогана в ПСР или ему готовится высший пост в партии. В последнее же время идет дискуссия именно о смене руководства ПСР, председателем которой сейчас является Йылдырым.

Эрдоган является одним из основателей ПСР в 2001 году. Партия объединила представителей бизнеса, правоцентристов и исламских консерваторов и стала первой в истории Турции партией, выигравшей три парламентских избирательных кампании подряд (2002, 2007, 2011). Эрдоган покинул партию перед вступлением в должность президента в 2014 году.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
2
В Саратовской области подростка покусал лев
3
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
6
AP: в штате Орегон убита россиянка
7
Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама