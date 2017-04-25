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Генсек ОБСЕ сократил сроки визита в Москву в связи с гибелью сотрудника СММ на Украине

Международная панорама
25 апреля, 12:05 дата обновления: 25 апреля, 12:38 UTC+3
При этом Ламберто Занньер отметил, что он придает большое значение как участию в Московской конференции по международной безопасности, так и проведению консультаций с Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер решил сократить сроки своего нынешнего визита в Москву "до минимума" в связи с гибелью сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом он сообщил во вторник перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь до минимума, однако я придаю тем не менее большое значение как участию в конференции (Московской конференции по международной безопасности - прим. ТАСС), так и проведению консультаций с вами, господин министр, - сказал он, обращаясь к Лаврову. - Вопросы, которые стоят на нашей повестке дня, носят очень сложный характер, и в целом вопросы европейской безопасности сейчас вызывают большую обеспокоенность".

Генсек ОБСЕ выразил признательность за соболезнования и слова сочувствия, высказанные главой МИД РФ, подчеркнув, что погибший сотрудник СММ стал первой жертвой в составе международных наблюдателей за время проведения миссии на Украине.

"Мы очень опечалены этим, - добавил Занньер. - Однако хотел бы заверить, что мы уже начали расследование и вместе с СММ будем тщательно его отслеживать. Мы хотим выяснить, что произошло, и быть уверенными в том, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности".

Возле села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. В результате происшествия один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения.

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