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КС Армении начал рассмотрение иска оппозиции об аннулировании итогов выборов

Международная панорама
25 апреля, 12:44 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Первое заседание парламента нового созыва состоится после объявления решения Конституционного суда страны
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ЕРЕВАН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Конституционный суд (КС) Армении приступил к рассмотрению иска оппозиции об аннулировании итогов парламентских выборов, прошедших 2 апреля. С таким заявлением выступил на заседании КС республики руководитель фракции оппозиционного "Армянского национального конгресса" в парламенте прошлого созыва Левон Зурабян.

"Повсеместные массовые нарушения, организованные на государственном уровне, имели место в преддверии и в ходе парламентских выборов", - заявил он.

Конституционный суд страны 14 апреля принял к производству иск блока "Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении" (АНК-НПА) с требованием признать недействительными результаты голосования на выборах в Национальное собрание. Высшая судебная инстанция страны должна вынести заключение по иску АНК-НПА до 29 апреля включительно.

Первое заседание парламента нового созыва состоится в третий четверг после объявления решения КС. В зависимости от того, когда будет вынесен вердикт, Национальное собрание соберется 11 или 18 мая, пояснили корр. ТАСС в аппарате суда.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте шестого созыва. В законодательный орган прошли еще три политические силы - центристские блоки партий "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход", 9 мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (7 мандатов). Альянс, возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, набрал по итогам голосования 1,6% и занял седьмое место. 

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