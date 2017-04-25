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Япония и США провели учения в Японском море по противоракетной обороне

Международная панорама
25 апреля, 12:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В маневрах с японской стороны принял участие эсминец "Тёкай", а с американской - эсминец Fitzgerald. Оба оснащены боевыми информационно-управляющими системами Aegis
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ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Морские силы самообороны Японии и ВМС США провели в Японском море совместные учения по противоракетной обороне. Об этом объявило командование морских сил самообороны Японии.

Отмечается, что в маневрах с японской стороны принял участие эсминец "Тёкай", а с американской - эсминец Fitzgerald. Оба оснащены боевыми информационно-управляющими системами Aegis.

Совместные противоракетные учения Японии и США в этом регионе проходят на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и постоянных ракетных пусков КНДР.

Ранее на этой неделе авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии "Асагара" и "Самидарэ" начали совместные учения к югу от Корейского полуострова.

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